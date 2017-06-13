ИГИЛ потеряло более 100 квадратных километров в районе Пальмиры

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Пальмиры, 13 июня. Боевики «Исламского государства»* потеряли контроль над обширными территориями в провинции Хомс.

Военные источники сообщают, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) под точечными авиаударами ВКС РФ вынуждены отступать. Разгром бандформирований завершают бойцы «Хезболлы», палестинского ополчения и правительственные войска.

Министерство обороны Сирийской арабской республики заявило, что «Исламское государство» уже лишилось контроля над территорией в 100 квадратных километров к югу и северо-востоку от древнего города Пальмира. Группировка войск стремится пробиться к осажденному боевиками городу Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.