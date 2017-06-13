Завтрак с молодой заместительницей Авакова выставили на аукцион на Украине

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Киев, 13 июня. Завтрак с 24-летней заместительницей министра внутренних дел Украины Анастасией Деевой выставили на благотворительном аукционе, говорится на сайте публичных закупок.

Стартовая цена лота составила 3,8 доллара. Собранные средства предлагается направить на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии.

«Период реализации — в течение месяца после аукциона по предварительной договоренности сторон. Для 1 человека», — сообщается на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro. Участники аукциона могут делать ставки до 28 июня, сообщает «Свободная пресса».

Отметим, что назначение Деевой на пост замглавы МВД по вопросам интеграции в свое время спровоцировало большой скандал. Сомнения вызывал не только юный возраст девушки, но и появление в Сети откровенных фотографий с ее участием. Впрочем сам Аваков заверял общественность, что его протеже прошла специальную проверку и несколько собеседований, поэтому готова к работе.