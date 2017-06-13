Прямая линия с Путиным — 2017: когда состоится, где смотреть, как задать вопрос, телефоны

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Самое важное событие ближайших дней — ежегодная телевизионная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», в ходе которой президент России в прямом эфире ответит на вопросы российских граждан.

Когда пройдет «Прямая линия с Владимиром Путиным» в 2017 году

Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоится 15 июня. Начало трансляции в 12.00.

Где смотреть или слушать прямую линию с президентом

«Прямая линия с Владимиром Путиным» будет транслироваться в эфире Первого канала, телеканалов «Россия 1» и «Россия 24», а также радиостанций «Радио России», «Маяк» и «Вести FM».

Также 15 июня с 12.00 на сайте программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) программа будет транслироваться с сурдопереводом.

Что такое «Прямая линия с Владимиром Путиным»

По сложившейся традиции в ходе прямого общения с гражданами России глава государства ответит на интересующие россиян вопросы. В основном будут рассматриваться темы, имеющие отношение к общественно-политической и социально-экономической жизни России. Также в ходе прямых линий президент традиционно уделяет внимание международной обстановке. Иногда глава государства отвечает на личные вопросы россиян и даже выполняет некоторые их просьбы.

Как задать вопрос президенту

Задать вопрос Владимиру Путину можно, позвонив по телефону во время прямой линии или отправив SMS или MMS-сообщение. Также можно задать вопрос через Интернет прямо во время эфира, сделав это через официальный сайт или специальное мобильное приложение.

Организовать видеосвязь со студией «Прямой линии с Владимиром Путиным» смогут те, кто заранее установит на свои мобильные устройства приложения «Москва — Путину» или OK Live. Отметим, OK Live — это первое российское приложение для онлайн-трансляций, которое можно бесплатно установить через AppStore и GooglePlay.

Также можно заранее отправить свой вопрос через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Вопрос через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Также вопросы президенту можно задавать через официальные группы «Прямой линии с Владимиром Путиным» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». В этом году через соцсети можно отправить президенту не только текстовый вопрос, но и обратиться к нему лично, записав видеоролик.

Официальные группы прямой линии в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

По какому телефону можно дозвониться президенту

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки РФ по телефону:

8-800-200-40-40. Звонок со всех телефонов бесплатный.

Из-за границы вопрос Владимиру Путину можно задать по телефонам:

+7-499-550-40-40;

+7-495-539-40-40.

Текстовые вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются по номеру 0-40-40 только через российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Вопросы следует задавать на русском языке, объемом не более 70 знаков.

Как еще задать вопрос президенту

Также вопрос Владимиру Путину смогут задать гости, приглашенные в студию, и те граждане, с которыми глава государства побеседует в ходе прямых включений из различных регионов России.

До какого времени можно задавать вопросы Владимиру Путину

Вопросы принимаются с 4 июня вплоть до окончания программы «Прямая линия с Владимиром Путиным». В ходе телепрограммы президенту будут переданы наиболее интересные и актуальные вопросы, поступившие во время эфира.

Какая по счету «Прямая линия с Владимиром Путиным» будет в 2017 году

В 2017 году программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» будет юбилейной — она пройдет уже в 15-й раз.

Зачем проводится прямая линия с президентом

В ходе одной из прямых линий Владимир Путин отметил, что прямое общение с гражданами — это наиболее мощный и репрезентативный социологический опрос. Миллионы вопросов, поступающих от россиян по различным каналам связи, дают возможность узнать, чем реально озабочены люди, отметил Путин.

«Кроме того — это возможность донести до людей позицию руководства страны и мою собственную по некоторым ключевым проблемам, дать оценку того, что происходит», — отметил президент.

Сколько времени обычно длится прямая линия с Владимиром Путиным

Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» в среднем длится 3,5 — 4 часа. Самая длинная прямая линия с Путиным была в 2011 году (4 часа 32 минуты), когда он занимал должность премьер-министра. Самая короткая (2 часа 20 минут) — в 2001 году.