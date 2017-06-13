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Россия
Прямая линия с Путиным — 2017: когда состоится, где смотреть, как задать вопрос, телефоны
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Прямая линия с Путиным — 2017: когда состоится, где смотреть, как задать вопрос, телефоны

14:40  13 Июня 2017
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Прямая линия с Путиным — 2017: когда состоится, где смотреть, как задать вопрос, телефоны

Самое важное событие ближайших дней — ежегодная телевизионная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», в ходе которой президент России в прямом эфире ответит на вопросы российских граждан.

Когда пройдет «Прямая линия с Владимиром Путиным» в 2017 году

Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоится 15 июня. Начало трансляции в 12.00.

Где смотреть или слушать прямую линию с президентом

«Прямая линия с Владимиром Путиным» будет транслироваться в эфире Первого канала, телеканалов «Россия 1» и «Россия 24», а также радиостанций «Радио России», «Маяк» и «Вести FM».

Также 15 июня с 12.00 на сайте программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) программа будет транслироваться с сурдопереводом.

Прямая линия с Путиным — 2017: когда состоится, где смотреть, как задать вопрос, телефоны

Что такое «Прямая линия с Владимиром Путиным»

По сложившейся традиции в ходе прямого общения с гражданами России глава государства ответит на интересующие россиян вопросы. В основном будут рассматриваться темы, имеющие отношение к общественно-политической и социально-экономической жизни России. Также в ходе прямых линий президент традиционно уделяет внимание международной обстановке. Иногда глава государства отвечает на личные вопросы россиян и даже выполняет некоторые их просьбы.

Как задать вопрос президенту

Задать вопрос Владимиру Путину можно, позвонив по телефону во время прямой линии или отправив SMS или MMS-сообщение. Также можно задать вопрос через Интернет прямо во время эфира, сделав это через официальный сайт или специальное мобильное приложение.

Организовать видеосвязь со студией «Прямой линии с Владимиром Путиным» смогут те, кто заранее установит на свои мобильные устройства приложения «Москва — Путину» или OK Live. Отметим, OK Live — это первое российское приложение для онлайн-трансляций, которое можно бесплатно установить через AppStore и GooglePlay.

Также можно заранее отправить свой вопрос через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Прямая линия с Путиным — 2017: когда состоится, где смотреть, как задать вопрос, телефоны

Вопрос через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Также вопросы президенту можно задавать через официальные группы «Прямой линии с Владимиром Путиным» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». В этом году через соцсети можно отправить президенту не только текстовый вопрос, но и обратиться к нему лично, записав видеоролик.

Официальные группы прямой линии в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

По какому телефону можно дозвониться президенту

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки РФ по телефону:

8-800-200-40-40. Звонок со всех телефонов бесплатный.

Из-за границы вопрос Владимиру Путину можно задать по телефонам:

+7-499-550-40-40;

+7-495-539-40-40.

Текстовые вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются по номеру 0-40-40 только через российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Вопросы следует задавать на русском языке, объемом не более 70 знаков.

Прямая линия с Путиным — 2017: когда состоится, где смотреть, как задать вопрос, телефоны

Как еще задать вопрос президенту

Также вопрос Владимиру Путину смогут задать гости, приглашенные в студию, и те граждане, с которыми глава государства побеседует в ходе прямых включений из различных регионов России.

До какого времени можно задавать вопросы Владимиру Путину

Вопросы принимаются с 4 июня вплоть до окончания программы «Прямая линия с Владимиром Путиным». В ходе телепрограммы президенту будут переданы наиболее интересные и актуальные вопросы, поступившие во время эфира.

Какая по счету «Прямая линия с Владимиром Путиным» будет в 2017 году

В 2017 году программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» будет юбилейной — она пройдет уже в 15-й раз.

Прямая линия с Путиным — 2017: когда состоится, где смотреть, как задать вопрос, телефоны

Зачем проводится прямая линия с президентом

В ходе одной из прямых линий Владимир Путин отметил, что прямое общение с гражданами — это наиболее мощный и репрезентативный социологический опрос. Миллионы вопросов, поступающих от россиян по различным каналам связи, дают возможность узнать, чем реально озабочены люди, отметил Путин.

«Кроме того — это возможность донести до людей позицию руководства страны и мою собственную по некоторым ключевым проблемам, дать оценку того, что происходит», — отметил президент.

Сколько времени обычно длится прямая линия с Владимиром Путиным

Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» в среднем длится 3,5 — 4 часа. Самая длинная прямая линия с Путиным была в 2011 году (4 часа 32 минуты), когда он занимал должность премьер-министра. Самая короткая (2 часа 20 минут) — в 2001 году.

Прямая линия с Путиным — 2017: когда состоится, где смотреть, как задать вопрос, телефоны

#путин #прямаялиния
Алексей Громов
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