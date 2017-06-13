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Происшествия
Подорвавшийся при сборке СВУ московский школьник оказался участником акции Навального
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Подорвавшийся при сборке СВУ московский школьник оказался участником акции Навального

14:36  13 Июня 2017  /обновлено: 14:45  13 Июня 2017
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Подорвавшийся при сборке СВУ московский школьник оказался участником акции Навального

Москва, 13 июня. Школьник, ранее пострадавший при взрыве самодельного взрывного устройства в Москве, 26 марта участвовал в акции оппозиционера Алексея Навального. 

Как стало известно ФАН, 16-летний Федор Т. пояснил, что якобы не собирал никакого устройства. По его словам, он увлекается химией и в день случившегося проводил опыты.

В настоящее время Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего. Правоохранители также проверят ПДН и КДН, потому как подросток после участия в несанкционированной акции не был поставлен на учет. Сам ребенок тогда пояснял, что просто гулял и случайно попал под «зачистку».

Ранее ФАН сообщал, что при смешивании неизвестных компонентов взрывного устройства произошел взрыв, в результате которого подросток лишился левой кисти и травмировал правую. Сам инцидент произошел в квартире по адресу Покровский бульвар, 14.

#москва
Тимур Румянцев
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