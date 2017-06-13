Донбасс: поселок в ЛНР попал под обстрел ВСУ

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Луганск, 13 июня. Украинские военные утром во вторник открыли огонь по поселку Донецкий, который входит в состав Кировска. Как рассказал пресс-секретарь генпрокурора Луганской народной республики (ЛНР) Давид Кац, в результате обстрела три домостроения получили повреждения.

Согласно приведенным данным, огонь по поселку Донецкий был открыт со стороны населенного пункта Новотошковка. Противник применил орудия 122 мм. Представитель генпрокуратуры ЛНР добавил, что три домостроения по улице Чкалова и улице Димитрова пострадали.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили по прифронтовым территориям Донецкой народной республики около 700 снарядов и мин.