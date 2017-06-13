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Экономика
США могут оказаться в долговой яме
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США могут оказаться в долговой яме

14:15  13 Июня 2017
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США могут оказаться в долговой яме

Москва, 13 июня. Государственный долг США в этом году превысит 20 трлн долларов, преодолев критическую отметку. Профессор МГУ Леонид Смирнягин не считает эту сумму астрономической и пугающей. Ведь, по его словам, другие страны должны США гораздо большие деньги.    

«Просто не может быть такой ситуации, даже гипотетически, что страны-кредиторы сговорятся и обанкротят США, одновременно потребовав вернуть кредиты. Ведь США тогда совершенно обоснованно потребуют вернуть им долги этих стран», — цитирует эксперта «Ридус».  

США могут оказаться в долговой яме

Однако министр финансов Стивен Мнучин заявил, что если не будет принят закон о потолке госдолга, то после сентября 2017 года правительство уже не сможет оплачивать расходы. В этом случае чиновники будут вынуждены отправиться в неоплачиваемые отпуска.

#смирнягин
Кира Мирова
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