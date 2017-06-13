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Спорт
Москву перед Кубком конфедераций украсили флагами с символикой ФИФА
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Москву перед Кубком конфедераций украсили флагами с символикой ФИФА

14:23  13 Июня 2017
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Москву перед Кубком конфедераций украсили флагами с символикой ФИФА

Москва, 13 июня. Российская столица готовится к приему Кубка конфедераций, в городе появилась символика ФИФА, первый матч соревнования стартует 18 июня на стадионе «Спартак» межд сборными Чили и Камеруна.

Волк Забивака, флаги с символикой ФИФА появились на улицах Москвы — городские власти активно готовятся к старту Кубка конфедераций. Отметим, что множество флагов были установлены в пределах Третьего транспортного кольца. Красные полотна развеваются на Триумфальной, Крымской и Трубной площадях, по Садовому кольцу и на смотровой Воробьевых гор.

Тематические композиции были установлены в восьми точках столицы, в том числе их можно увидеть и сфотографироваться с шестиметровыми достопримечательностями Кубка на Таганской, Серпуховской и Зубовской площадях, пишет «Вечерняя Москва».​​

Москву перед Кубком конфедераций украсили флагами с символикой ФИФА

Ирина Селезнева
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