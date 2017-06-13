Оливер Стоун назвал главную цель своего фильма о Путине

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Москва, 13 июня. Голливудский режиссер Оливер Стоун заявил, что в своем фильме о президенте Владимире Путине пытался создать всеобъемлющий портрет политического лидера.

В интервью британской газете The Guardian режиссер рассказал, что не пытался спорить со своим собеседником, поскольку это не входило в его основную задачу. Целью Стоуна было создание всеобъемлющего портрета политического лидера нашего поколения. Режиссер признался, что пытался продемонстрировать позицию Владимира Путина, которая не очень отличается от подхода к проблемам многих политических деятелей.

«Не снял ни одного фильма, который бы не хотел создать. Отвечаю за каждый из них, в том числе и не за совсем удачные; но по-прежнему, в своем возрасте, делаю то, что считаю правильным», — пояснил Стоун.

Режиссер также подчеркнул, что россиянам никогда не жилось лучше (чем сейчас). У них есть свобода вероисповедания, свобода путешествий, они делают то, что хотят делать. В Америке их представляют как несчастных жертв, что является чистым безумием, отметил Стоун.

Британцам, по его словам, живется гораздо хуже.