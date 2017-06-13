ДНР: ВСУ за сутки выпустили 700 снарядов и мин по окраинам Донецка и Горловки

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Донецк, 13 июня. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили по прифронтовым территориям Донецкой народной республики около 700 снарядов и мин. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По данным Минобороны ДНР, за минувшие сутки украинские силовики обстреляли 14 населенных пунктов в районе Донецка, выпустив 78 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 миллиметров, 49 танковых снарядов, а также 525 мин.

На юге республики под обстрелы попали пять населенных пунктов ДНР, по ним было выпущено восемь артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра, а также 24 мины калибром 120 миллиметров. Кроме того, под ударами украинской артиллерии оказались окраины Горловки.