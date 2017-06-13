Пальмира как яблоко раздора: чего Иран и «Хезболла» хотят достичь в провинции Хомс

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Сложная ситуация складывается в провинции Хомс. Наступление сирийской армии к востоку от Пальмиры чрезвычайно замедлилось. Главные союзники правительственных войск в регионе — «Хезболла» и другие проиранские силы — схлестнулись с проамериканской оппозицией у границы Сирии с Иорданией и Ираком.

Начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов ИИР Антон Мардасов считает, что боевые действия в Хомсе сейчас имеют уже очень мало общего с борьбой против «Исламского государства»* (террористическая организация, запрещена в РФ). Регион стал площадкой для фракционной борьбы различных сил, по-разному видящих будущее Сирии — прежде всего, американцев и Ирана. Именно этим можно объяснить как медлительность и трусливость сирийской армии, так и недавний конфликт вблизи сирийской границы с Иорданией.

«Пока ситуация на востоке от Пальмиры и вообще в провинции Хомс сложилась очень неопределенная. Не исключено, что боевые действия там — прежде всего, продвижение проиранских сил к сирийско-иракской и сирийско-иорданской границе — ведутся не из военного расчета, а из политического. Так, оппозиционные арабские отряды, поддерживаемые США, Норвегией и другими странами коалиции, готовили наступление по направлению к Дейр эз-Зору. Иран принял решения блокировать эту операцию во многом для того, чтобы получить в свое распоряжение очередной козырь за столом переговоров. Впрочем, неизвестно еще, насколько эта блокировка действительно была успешной. Ведь речь идет о сирийской пустыне: всякую позицию там всегда можно обойти и не дать кому-то перемещаться достаточно сложно», — заявил Мардасов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Хомс — достаточно большая провинция и в интересах Ирана сейчас установить контроль над теми ее регионами, что примыкают к границе с Ираком. Впоследствии Тегеран рассчитывает включить их в так называемый «шиитский пояс» или «шиитский коридор», а также рассматривает в перспективе получить доступ к богатым залежам полезных ископаемых.

«Не так давно в Иране сирийско-иорданскую и сирийско-иракскую границы даже провозгласили своей главной стратегической целью. Недаром, там засветился даже Касем Сулеймани — знаменитый глава спецподразделения «Эль-Кудс», действующего в составе Корпуса стражей исламской революции, по слухам недавно посетил регион. Понятно, что Ирану нужно создать свой шиитский коридор, чтобы поддерживать свое влияние в регионе. Тем не менее, по моему мнению, все это очень осложняет процесс политического урегулирования в Сирии. Таким образом, не совсем правы те, кто сейчас слишком радуется успехам проиранских сил, пусть даже они и являются нашими союзниками по борьбе с ИГ*. Наступление проиранских сил на проамериканскую оппозицию, повторю, было одобрено Тегераном с целью навязать свои условия в межсирийских переговорах», — продолжает Мардасов.

Группировка арабских оппозиционеров, собравшаяся у иорданской границы и поддерживаемая американцами, скорее всего, все же попробует прорваться через заслоны иранцев и «Хезболлы» и выдвинуться к Дейр эз-Зору. Эти антиправительственные подразделения, напоминает военный аналитик, преимущественно укомплектованы выходцами из самого Дейр эз-Зора и его окрестностей. Разумеется, освобождение города и своих домов из-под власти террористов является для них приоритетом. Потому в самое ближайшее время ситуация вблизи сирийских границ и в провинции Хомс вообще может накалиться еще сильнее.

«Все же эти территории — изначально арабский и изначально суннитский регион, значит, ставку в его освобождении действительно стоит делать не на иранских шиитов, а на местных жителей. Другое дело, что все эти антиправительственные отряды очень враждебно настроены по отношению к официальному Дамаску. Сейчас они готовы противостоять ИГ в Дейр эз-Зоре, но, когда город будет взят, они вполне могут радикализироваться и даже присоединиться к тому же «Исламскому государству», когда оно, так или иначе, переформатируется. А в том, что это произойдет, я не сомневаюсь», — резюмирует Антон Мардасов.

Что касается самих правительственных сил — Сирийской Арабской Армии — то их значение под Пальмирой и вообще в провинции Хомс сейчас куда меньше того, которым обладают США и Иран.

«Сейчас Дамаск обозначил своей целью наступление на Дейр эз-Зор с двух плацдармов: из Пальмиры и с позиций проиранских формирований. Но опять-таки у сирийской армии нет своих сил для такого наступления. Потому, несмотря на все победные реляции правительства Асада, наступление собственно САА на Дейр эз-Зор застопорится надолго. У Дамаска сейчас нет достаточно войск даже для того, чтобы окончательно выбить ИГ из окрестностей Пальмиры. На этой местности, в так называемом районе зернохранилищ, все еще достаточно много бункеров. Окопавшись в них, игиловцы могут удерживать свои позиции еще очень долго», — подводит итог Мардасов.

В принципе, если бы иранцы сейчас не были сейчас так увлечены своими маневрами по блокировке параллельного наступления проамериканских сил, то они могли бы поддержать действия правительственных войск. «Тогда можно было бы очень легко разделить зоны ответственности вблизи Пальмиры, выбить оттуда ИГ и разделить месторождения вокруг города. Нефтяные поля Пальмиры и дальше по направлению к Дейр эз-Зору чрезвычайно важны для экономического будущего Сирии. Но, к сожалению, никто не хочет концентрироваться на одном направлении», — заключает военный эксперт.

* Организация запрещена на территории РФ.