«Хезболла» вынудила ИГ отступить от периметра месторождения Арак

В Избранное

Скопировать

Арак, 13 июня. Отряды ливанского движения «Хезболла» атаковали позиции «Исламского государства»* около месторождения Арак в провинции Хомс.

Ливанские бойцы принимают активное участие в военной операции на востоке Хомса в пустынных районах Бадайя. «Хезболла» в ходе продолжительных столкновений продвинула линию обороны боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на три километра от периметра месторождения Арак.

Исламисты потеряли ряд огневых точек, сирийский источник сообщает о крупных потерях «Халифата» в боевой технике и живой силе. «Хезболла» намерена освободить от боевиков город Арак в ближайшее время.

* Организация запрещена на территории РФ.