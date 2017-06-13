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Новости Сирии
«Хезболла» вынудила ИГ отступить от периметра месторождения Арак
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«Хезболла» вынудила ИГ отступить от периметра месторождения Арак

14:18  13 Июня 2017
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«Хезболла» вынудила ИГ отступить от периметра месторождения Арак

Арак, 13 июня. Отряды ливанского движения «Хезболла» атаковали позиции «Исламского государства»* около месторождения Арак в провинции Хомс.

Ливанские бойцы принимают активное участие в военной операции на востоке Хомса в пустынных районах Бадайя. «Хезболла» в ходе продолжительных столкновений продвинула линию обороны боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на три километра от периметра месторождения Арак.

«Хезболла» вынудила ИГ отступить от периметра месторождения Арак

Исламисты потеряли ряд огневых точек, сирийский источник сообщает о крупных потерях «Халифата» в боевой технике и живой силе. «Хезболла» намерена освободить от боевиков город Арак в ближайшее время.

* Организация запрещена на территории РФ.

#иг #игил #хезболла #хомс #арак
Алексей Громов
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