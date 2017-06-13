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Новости Сирии
Сирия получила 225 тысяч тонн пшеницы из России
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Сирия получила 225 тысяч тонн пшеницы из России

14:34  13 Июня 2017
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Сирия получила 225 тысяч тонн пшеницы из России

Абу-Даби, 13 июня. Сирия получила 225 тонн пшеницы из России в рамках контакта, заключенного шестью местными фирмами.

«225 000 тонн прибыли в общей сложности, это связано со сделками с шестью местными торговыми фирмами, и вся пшеница — российская», — сообщил Reuters источник в правительстве Сирии.

Сирийское предприятие по переработке и торговле зерном (Hoboob), которое импортирует пшеницу в рамках программы помощи сирийцам, пострадавшим в результате конфликта, подписало контракты с местными предпринимателями на 1,2 млн.

#сирия #пшеница
Катерина Михайлиди
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