Сирия получила 225 тысяч тонн пшеницы из России

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Абу-Даби, 13 июня. Сирия получила 225 тонн пшеницы из России в рамках контакта, заключенного шестью местными фирмами.

«225 000 тонн прибыли в общей сложности, это связано со сделками с шестью местными торговыми фирмами, и вся пшеница — российская», — сообщил Reuters источник в правительстве Сирии.

Сирийское предприятие по переработке и торговле зерном (Hoboob), которое импортирует пшеницу в рамках программы помощи сирийцам, пострадавшим в результате конфликта, подписало контракты с местными предпринимателями на 1,2 млн.