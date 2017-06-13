Похоже на очередную утку: Песков прокомментировал слухи о беседе Путина и Обамы насчет хакеров

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Москва, 13 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередной «уткой» слухи о диалоге Владимира Путина и Барака Обамы о кибервмешательстве в выборы в США.

Дмитрий Песков отметил, что в Кремле считают очередной «уткой» информацию о том, что была задействована линия спецсвязи между президентами России и США по поводу кибервмешательства хакеров в американские выборы.

Западные СМИ регулярно распространяют слухи о «российских хакерах», вмешивающихся в политическую жизнь США. К американским СМИ с обвинениями в адрес РФ присоединяются спецслужбы США, однако ни одного факта или доказательства до сих пор приведено не было. Песков назвал эти обвинения голословными.