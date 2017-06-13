Сирия сегодня: САА несет потери под Пальмирой, турки благословили штурм Ракки

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Сирия, 13 июня. В Катаре заговорили о мире в Сирийской Арабской Республике. САА несет потери под Пальмирой. Трамп договорился с Эрдоганом о штурме Ракки. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Катар мечется

Катар зашевелился: там не хотят быть изгоями на Ближнем Востоке. Потому со стороны Дохи сразу зазвучали слова о необходимости деэскалации конфликта в Сирии.

Об этом рассказал в Москве глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани. По его мнению, этой общей цели не должна помешать ни будущая роль президента Сирии Башара Асада, ни свои интересы Катара в регионе. Главное, чтобы все стороны конфликта взаимодействовали — и мир в сирийской республике будет достигнут. Пусть даже Катар по-другому смотрит на будущее Асада и на его возможности пойти на выборы после войны.

Понятно, что для России участие Катара в координации мирного процесса — скорее плюс, учитывая его контакты «на земле». Неслучайно президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд провели во вторник телефонный разговор, где как раз и обсудили, помимо всего прочего, ситуацию вокруг Катара. Поможет ли это?

Потери САА под Пальмирой

Тем временем сирийская арабская армия (САА) понесла большие потери, неудачно атаковав район полей Пальмиры. В бою с террористами ИГИЛ* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) погибли не менее девяти военных. Сообщается, что атака состоялась в районе высот у населенного пункта Ас-Саввана к северо-западу от Пальмиры. Помимо людских потерь, САА потеряла еще и танк.

В то же время ВКС РФ провели воздушный рейд против боевиков ИГИЛ на востоке провинции Хама. На YouTube появилась видеозапись уничтожения укрепленного объекта террористов, который обнаружили российские беспилотники. Разведывательные данные были уточнены, после чего авиация нанесла ракетно-бомбовый удар.

Объект удалось обнаружить на востоке провинции Хама, в районе населенного пункта Саламия. Как сообщает пресс-служба министерства обороны РФ, во время воздушного рейда было уничтожено более 20 боевиков и четыре транспортных средства.

ИГ* грозит терактами

Представитель группировки «Исламское государство»* заявил, что боевики намерены провести новые теракты — как в США, так и в Европе и России. Он особенно подчеркнул: теракты будут проводиться в священный для мусульман месяц Рамадан. Он начался в конце мая.

Верить ли этому сообщению или нет? Оно было опубликовано в телеграм-канале ИГ. Подлинность записи не проверить, но голос похож на тот, который был и на предыдущей записи.

ISIS video shows new weapons and "American" jihadi urging attacks in U.S. https://t.co/jtACGBzjPG pic.twitter.com/YGbe1cSbR3 — NBC News (@NBCNews) May 18, 2017

Ранее члены ИГ распространяли видеозапись, призывая совершить одиночные атаки на территории США. В качестве иллюстраций использовались фотографии Вашингтона, Лас-Вегаса и Нью-Йорка. Террористы демонстрировали новое оружие — вроде гранатометов и радиоуправляемых машин, которые несли на себе взрывное устройство.

Клубок интересов вокруг Ракки

Издание National Interest приводит информацию о том, что президент США Дональд Трамп решился наладить сложную сеть взаимоотношений с курдами и Турцией — лишь бы освободить Ракку от боевиков ИГИЛ. Курдов Штаты поддерживают оружием, а Эрдоган идет на союз с США, понимая, что ему нельзя оставаться в одиночестве. Тем более, что задач у Анкары много: и пытаться добиться смены режима в Сирии, и не допускать продвижение курдов на юг Турции.

Эрдоган, отправляясь в Вашингтон, понимал, что ему не удастся убедить США отказаться от использования курдов при штурме Ракки. Вопрос был в том, что сможет получить турецкий лидер в обмен на согласие не бить по курдам. В результате, если верить журналистам, Эрдоган договорился с Трампом. Турция закроет глаза на сотрудничество Вашингтона и курдов при уничтожении ИГИЛ, но уже после США не будут мешать Турции во время ударов по РПК в Ираке.

Тем временем, как писала Lenta.ru, отряды курдского ополчения и союзные им формирования «Демократических сил Сирии» сообщили, что прорвались к стенам Старого города в Ракке, находящейся под контролем боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

* Организация запрещена на территории РФ.