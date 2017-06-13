Песков объяснил, почему Путин еще не смотрел фильм Оливера Стоуна
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Москва, 13 июня. Глава российского государства Владимир Путин еще не смотрел фильм известного режиссера Оливера Стоуна, поскольку ожидает российской премьеры. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, первую серию ленты голливудского мэтра, в которую была включена беседа с российским лидером, накануне показал спутниковый телеканал Showtime.
«Она же шла не у нас, была первая серия, во вторник будет вторая серия. Это Showtime в США — премьера идет там. Дождемся, когда будут показывать в России», — подчеркнул Песков.
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