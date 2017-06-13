Песков объяснил, почему Путин еще не смотрел фильм Оливера Стоуна

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Москва, 13 июня. Глава российского государства Владимир Путин еще не смотрел фильм известного режиссера Оливера Стоуна, поскольку ожидает российской премьеры. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, первую серию ленты голливудского мэтра, в которую была включена беседа с российским лидером, накануне показал спутниковый телеканал Showtime.