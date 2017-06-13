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Политика
Песков объяснил, почему Путин еще не смотрел фильм Оливера Стоуна
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Песков объяснил, почему Путин еще не смотрел фильм Оливера Стоуна

14:00  13 Июня 2017
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Песков объяснил, почему Путин еще не смотрел фильм Оливера Стоуна

Москва, 13 июня. Глава российского государства Владимир Путин еще не смотрел фильм известного режиссера Оливера Стоуна, поскольку ожидает российской премьеры. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, первую серию ленты голливудского мэтра, в которую была включена беседа с российским лидером, накануне показал спутниковый телеканал Showtime.

«Она же шла не у нас, была первая серия, во вторник будет вторая серия. Это Showtime в США  — премьера идет там. Дождемся, когда будут показывать в России», — подчеркнул Песков. 

#путин #песков #стоун #кино #интервью
Дана Балан
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