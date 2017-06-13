Песков: В Кремле негативно расценивают обсуждение в сенате США новых санкций против РФ

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Москва, 13 июня. Кремль негативно расценивают обсуждение возможного ужесточения санкций в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что власти США рассматривают вопрос об ужесточении санкций против России. Сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин предложили законопроект о санкциях против оборонного, разведывательного и энергетического секторов экономики РФ.

Кроме того, сенат США подготовил положение, которое не позволяет снимать ограничения с Москвы без согласия конгресса.