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Политика
Песков: В Кремле негативно расценивают обсуждение в сенате США новых санкций против РФ
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Песков: В Кремле негативно расценивают обсуждение в сенате США новых санкций против РФ

14:00  13 Июня 2017
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Песков: В Кремле негативно расценивают обсуждение в сенате США новых санкций против РФ

Москва, 13 июня. Кремль негативно расценивают обсуждение возможного ужесточения санкций в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что власти США рассматривают вопрос об ужесточении санкций против России. Сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин предложили законопроект о санкциях против оборонного, разведывательного и энергетического секторов экономики РФ.

Кроме того, сенат США подготовил положение, которое не позволяет снимать ограничения с Москвы без согласия конгресса.

#санкции #сша #сенат
Алексей Громов
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