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Сирия, 13 июня. Союзные армии САР бойцы шиитских ополчений отбили у «Джейш Аль-Ислам»***** территории в Восточной Гуте. Террористы ИГ** потеряли шесть населенных пунктов к западу от Мосула. ВВС западной коалиции провели серию бомбардировок в провинциях Ракка и Дейр эз-Зор. Отряды ИГ атакуют позиции САА под Пальмирой сразу на нескольких направлениях, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: поддерживают бойцов «Хезболлы» в ходе противостояния с боевиками «Джебхат ан-Нусры»*** вблизи лагеря для беженцев на востоке города Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): обнародовало видеозапись, на которой зафиксировано уничтожение танка армии САР в районе залежей природных ресурсов под Пальмирой; подверглось авиаударам ВВС западной коалиции в провинциях Дейр эз-Зор и Ракка; потеряло деревни Шухада, Азизия, Шейх Суфли, Тиша, Мували и Атшана в окрестностях иракского города Талль-Афар; лишилось двух командиров, арестованных к западу от Багдада; развернуло контрнаступление под Пальмирой.

Курды: обнаружили технический пункт, в котором боевики ИГ минировали автомашины на юго-восточной окраине Ракки.

Провинция Дамаск

Проправительственные шиитские ополчения в ходе противостояния с боевиками формирования «Джейш Аль-Ислам» отбили 14 ферм и шесть зданий в районе города Хош Аль-Давахира в Восточной Гуте к северо-востоку от Дамаска, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Тем не менее, отмечает источник, ожесточенные бои в этом регионе продолжаются. Отряды исламистов пытаюсь вернуть утраченные позиции. В настоящее время в районе идут интенсивные перестрелки. Стороны обстреливают опорные пункты друг друга в основном из ракетных установок.

«Армия Ислама», «Файлак ар-Рахман», «Джебхат Фатх аш-Шам» и другие группировки контролируют почти всю территорию Восточной Гуты, а также кварталы на окраине Дамаска. Однако в регионе регулярно фиксируются междоусобные бои между радикалами, которые, таким образом, нарушают установленный режим прекращения огня.

Провинция Алеппо

Представитель крупной исламистской организации «Ахрар аш-Шам», сотрудничающей с Турцией, Мухаммед Абу Заид опроверг информацию о том, что отряды формирования покинули контролируемые вооруженной оппозицией города Аль-Баб и Кабасин, расположенные на северо-востоке провинции Алеппо. Напомним, эти населенные пункты были отбиты турецкой армией и боевиками Сирийской свободной армии (ССА)** и «Ахрар аш-Шам» у ИГИЛ в начале текущего года в рамках масштабной операции «Щит Евфрата».

Ранее в Аль-Бабе вспыхнул вооруженный конфликт между отдельных отрядами оппозиционных сил. Сообщалось, что в ходе массированных перестрелок были ранены и убиты несколько мирных жителей города.

Провинция Хомс

Отряды террористов ИГИЛ в настоящий момент ведут наступление, двигаясь со стороны Ракки к газовым месторождениям Пальмиры, сразу на нескольких направлениях. Штурмовые группы ИГ действуют в районе горного хребта у населенного пункта Ас-Саванна на северо-западе от древнего города. Боевики при этом продолжают перебрасывать в этот регион дополнительные силы из провинции Ракка.

Информационное агентство «Аль-Амак», подконтрольное ИГИЛ, обнародовало видеозапись, на которой запечатлено уничтожение боевиками «Исламского государства»* танка правительственных войск у поселения Ас-Саввана в районе залежей нефти и газа под Пальмирой.

Ранее сообщалось, что в ходе столкновений на этом направлении были, кроме того, убиты девять военнослужащих САА. Террористы активизировали действия в районе, рассчитывая восстановить контроль над месторождениями и отрезать Пальмиру. При этом радикалы используют беспилотники с ударными зарядами, в результате чего инфраструктура полей понесла серьезный материальный ущерб.

#ISIS al-Amaq releases a video of the destruction of a #Syria-n tank (possibly mobile artillery) using a guided missile, south of Palmyra pic.twitter.com/EtY6tZmzcq — Michael Horowitz (@michaelh992) June 13, 2017

Провинция Дейр эз-Зор

Бойцы афганского шиитского формирования «Лива Фатемийюн», которые в данный момент помогают армии Ирака и отрядам «Хашд Аль-Шааби» в борьбе против ИГ в приграничной части Ирака, заявили о том, что они готовы помочь армии САР в зачистке провинции Дейр эз-Зор от сил «Исламского государства». Об этом сообщает информагентство Al Dorars.

Дейр эз-Зор богат газовыми и нефтяными ресурсами. Кроме того, через его территорию проходит нефтепровод из Катара в Турцию. Вооруженная оппозиция Сирии, поддерживаемая Соединенными Штатами, намерена в скором времени начать наступление на Дейр эз-Зор. Армия Башара Асада, тем не менее, не торопится бросить силы на освобождение провинции, которая имеет ключевое экономическое и стратегическое значение. Как считают многие эксперты, захват этого важнейшего региона одной из сторон будет иметь решающее значения в контексте всей гражданской войны в Сирии.

Провинция Даръа

Продолжается ожесточенное противостояние вблизи лагеря для беженцев на востоке административного центра. Наступление на позиции «Джебхат ан-Нусры» и ее союзников по объединению «Тахрир аш-Шам» ведут преимущественной отряды «Хезболлы», поддерживаемые силами 5-й танковой дивизии Сирийской арабской армии (САА). Ранее бойцы ливанской организации зачистили половину лагеря от радикалов. Бойцы усилили атаки позиций «Ан-Нусры», рассчитывая полностью освободить объект, передает новостной источник в соцсети Facebook (@tishreennews1).

За последние месяцы, воспользовавшись тем, что командование армии САР затянуло переброску подкрепления в Даръа, радикалы «Джебхат Фатх аш-Шам» и ССА успели захватить южные районы города. С прибытием дополнительных отрядов «Хезболлы» началось масштабное контрнаступление на опорные пункты исламистов.

Провинция Ракка

Коалиционная авиация провела серию боевых вылетов в направлении опорных пунктов террористов ИГ на территории Сирии и Ирака. Как сообщает Twitter-канал (@CJTFOIR), ссылаясь на источник в командовании международной коалиции, ВВС США и их союзников нанесли в общей сложности 37 авиаударов, 22 из которых — в провинции Ракка. В результате были нейтрализованы 20 боевиков, разрушены оборонительные позиции и уничтожены четыре военных автомашины ИГИЛ. Еще семь ударов были нанесены по территории провинции Дейр эз-Зор.

Тем временем бойцы Демократической армии Сирии (SDF)****, которые в настоящий момент при помощи ВВС международной коалиции штурмуют главный оплот ИГИЛ — Ракку, обнаружили на окраине квартала Аль-Синаа в юго-восточной части города технический пункт ИГ, в котором боевики минировали автомашины. В последнее время «Исламское государство» все чаще использует террористов-смертников на «джихад-мобилях» для атак позиций противника.

Ирак

Сотрудникам службы безопасности Ирака благодаря работе разведки удалось выявить местонахождение двух высокопоставленных командиров «Исламского государства» и затем арестовать их. Террористы были задержаны в районе населенного пункта Абу Грейб к западу от Багдада. В настоящий момент ведется допрос задержанных командиров. Об этом сообщает телеканал Al Sumaria.

Между тем 15-я дивизия иракской армии и проправительственные Силы народной мобилизации отбили у террористов ИГИЛ шесть населенных пунктов в окрестностях города Талль-Афар, расположенного к западу от Мосула. Так, под контроль правительственных войск перешли поселки Шухада, Азизия, Шейх Суфли, Тиша, Мували и Атшана, передает ливанский портал Al Masdar News. Отмечается, что эти территории были освобождены с относительной легкостью, так как боевики ИГ не смогли оказать достаточного сопротивления на этом направлении. Однако в оккупации все еще остается стратегический город Талль-Афар.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)