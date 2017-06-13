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Политика
Молдавия планирует исключить из телеэфира российские новостные программы
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Молдавия планирует исключить из телеэфира российские новостные программы

13:53  13 Июня 2017
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Молдавия планирует исключить из телеэфира российские новостные программы

Кишинев, 13 июня. Молдавские депутаты внесли на рассмотрение парламента закон, который фактически запрещает трансляцию российских новостных программ.

Документ предлагает разрешить допуск в эфире только каналам, зарегистрированным в странах ЕС, США, Канаде, а также государствах, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (Россия не входит в их число). Речь идет о информационно-аналитических программах, новостях и передачах на военную тематику. Таким образом, авторы законопроекта хотят оградить население от «российской пропаганды».

Геннадий Плющев
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