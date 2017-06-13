Песков: РФ выступает за добрые отношения со всеми странами Персидского залива

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Москва, 13 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за выстраивание добрых отношений со всеми странами Персидского залива. Он также подчеркнул, что все проблемы необходимо решать исключительно дипломатическим путем.

«Российская сторона заинтересована в выстраивании добрых отношений со всеми странами Персидского залива и в поддержании стабильности и мира в Персидском заливе, в урегулировании всех имеющихся вопросов политико-дипломатическими средствами», — заявил Песков журналистам.

Он также добавил, что это особенно актуально в свете общих целей по борьбе с международным терроризмом.