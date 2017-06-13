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Москва, 13 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал действия провокаторов во время несанкционированной акции в Москве 12 июня, заявив, что они несли реальную опасность для граждан.

Представитель Кремля отметил, что посещение согласованных мероприятий ни для кого опасности не представляет. «Где-то людей приходит больше, где-то людей приходит меньше, это нормальный процесс, когда люди занимают гражданскую позицию», — отметил Песков.

«Опасными для окружающих, по его словам, являются провокационные проявления. «Вчера в Москве, когда десятки тысяч людей отмечали национальный день нашей страны, вот эта группа провокаторов, они, ну, собственно, их действия несли опасность для граждан. Это опасно, и в отношении таких лиц, таких провокаторов, конечно же, органы правопорядка предпринимают необходимые действия», — подчеркнул он.

