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Политика
Песков: В Донбассе идет гражданская война
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Песков: В Донбассе идет гражданская война

13:55  13 Июня 2017  /обновлено: 14:06  13 Июня 2017
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Песков: В Донбассе идет гражданская война

Москва, 13 июня. В Донбассе идет гражданская война. Об этом заявил официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь указал на то, что Киев обязан выполнить минские договоренности и прекратить этот внутриукраинский конфликт.

«Россия не оккупирует никакие территории. Это внутриукраинский конфликт. Я называю вещи своими именами: это гражданская война, которую может прекратить только сама Украина», — подчеркнул он.

Напомним, ранее в ООН рассказали об увеличении числа жертв среди мирного населения Донбасса.

#донбасс #украина #песков #рф
Алексей Громов
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