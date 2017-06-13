Песков: В Донбассе идет гражданская война

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Москва, 13 июня. В Донбассе идет гражданская война. Об этом заявил официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь указал на то, что Киев обязан выполнить минские договоренности и прекратить этот внутриукраинский конфликт.

«Россия не оккупирует никакие территории. Это внутриукраинский конфликт. Я называю вещи своими именами: это гражданская война, которую может прекратить только сама Украина», — подчеркнул он.

Напомним, ранее в ООН рассказали об увеличении числа жертв среди мирного населения Донбасса.