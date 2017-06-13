Песков удивлен формулировкой США о «мирных демонстрантах» на несогласованных акциях

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Москва, 13 июня. Российская сторона не может согласиться с формулировками Вашингтона о «мирных демонстрантах» на несогласованных акциях, проходящих в России. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, российскую сторону удивляет данная постановка вопроса, поскольку это совершенно не те призывы, к которым Москва может прислушаться.

«Те, кто занимался провокационными действиями в нарушение законодательства, в отношении них были приняты действия властей, также в полном соответствии с нашим законодательством», — подчеркнул он.

Ранее Песков сообщил, что на несогласованной акции в российской столице были провокации.

Напомним, ранее официальный представитель Белого дома Шон Спайсер призвал российские власти освободить кроме «мирных протестующих» также якобы «задержанных представителей СМИ». Однако по какой-то причине он не уточнил, о каких именно журналистах идет речь.