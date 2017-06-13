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Политика
Песков: Перед прямой линией Путин сделает «апдейт» информации
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Песков: Перед прямой линией Путин сделает «апдейт» информации

13:50  13 Июня 2017  /обновлено: 14:01  13 Июня 2017
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Песков: Перед прямой линией Путин сделает «апдейт» информации

Москва, 13 июня. Президент РФ Владимир Путин в ходе подготовки к прямой линии встретится с главами различных ведомств. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, у российского лидера во вторник и среду запланирована подготовка к прямой линии. «Вы знаете, он традиционно работает с массивом, освежает все статистические данные, общается с министрами, руководителями агентств, делает «апдейт» информации», — уточнил Песков.

Песков: Перед прямой линией Путин сделает «апдейт» информации

Ранее сообщалось, что на прямую линию с главой государства поступило более 500 тысяч вопросов, большая часть которых была задана по телефону. Чаще всего президента спрашивали о социальной сфере. Прямая линия начнется в 12.00 мск в четверг, 15 июня.

Алексей Громов
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