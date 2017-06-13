Пьяная жительница Сочи перерезала горло мужу на глазах собутыльников

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Сочи, 13 июня. В Сочи расследуется жестокое убийство мужчины, в совершении которого подозревается его супруга. По версии следствия, женщина перерезала горло потерпевшему на глазах собутыльников.

Убийство было совершено в ночь на 11 июня у многоэтажки по улице Дмитриевой. Предварительно установлено, что семейная пара сидела на скамейке и распивала алкоголь в компании знакомых. Супруги разругались, и женщина воткнула кухонный нож в шею мужа. Тот скончался на месте преступления. Как сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на СУ СК РФ по Краснодарскому краю, следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемой.