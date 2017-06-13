BMW повысит стоимость автомобилей в России с 1 июля

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Москва, 13 июня. С 1 июля 2017 года цены на автомобили BMW вырастут на 1,9%, некоторые — снизятся, сообщили российские дилеры марки.

Как стало известно, стоимость 3-й серии седан, 4-й серии купе, 4-й серии Гран Купе, 5-й серии седан станет выше. Базовая цена 2-й серии купе, 5-й серии седан и М2 купе, наоборот, снизится.

В пресс-службе марки также объявили о возвращении кабриолетов BMW. Так, кабриолет 4-й серии будет стоить 2,85 млн рублей, 6-й серии — от 5,11 млн рублей, М6 кабриолет — от 8,59 млн рублей.

В Россию вернется гибридный BMW i8. В данный момент его базовая цена — 10,04 млн рублей. Поставки этой модели в Россию были прекращены с 1 января 2017 года из-за требования к установке системы безопасности «ЭРА-ГЛОНАСС».

Последний раз компания BMW повышала цены на автомобили в России 31 марта.