Песков: В Кремле принимают все меры для блокировки поддельных сайтов прямой линии с Путиным

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Москва, 13 июня. Поддельные сайты по приему вопросов для прямой линии президента РФ Владимира Путина вновь появились, как и в прошлом году. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«К великому сожалению, как и в прошлом году, появляются поддельные сайты «Прямой линии», которые собирают вопросы граждан», — рассказал журналистам Песков.

Он добавил, что в Кремле принимают оперативные меры для их блокировки, и призвал использовать «правильный» сайт, координаты которого указаны в информационных роликах на государственных телеканалах.

Напомним, прямая линия с президентом начнется 15 июня в 12.00 мск.