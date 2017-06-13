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Политика
Более 10 тысяч человек погибли в Донбассе за три года — ООН
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Более 10 тысяч человек погибли в Донбассе за три года — ООН

14:25  13 Июня 2017
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Более 10 тысяч человек погибли в Донбассе за три года — ООН

Нью-Йорк, 13 июня. За последние три года в зоне военного конфликта в Донбассе погибли более 10 тысяч человек. Об этом говорится в свежем докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Согласно предварительным данным, еще около 24 тысяч человек получили ранения.

«C 14 апреля 2014 по 15 мая 2017 УВКПЧ зафиксировало 34 056 жертв среди гражданского населения, украинских военных и членов вооруженных групп. Эта цифра включает 10 090 погибших и 23 966 раненых» — отметили в ООН.

Напомним, ранее стало известно о том, что украинские силовики обстреляли 20 населенных пунктов Донецкой народной республики.

#донбасс #украина #оон
Алексей Громов
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