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Москва, 13 июня. Если американский конгресс примет документ о введении новых санкций против России, то президент США Дональд Трамп будет вынужден его подписать из-за оказываемого на него давления. И в этом случае повернуть ситуацию вспять будет крайне сложно, уверен политолог Павел Святенков.

«Ситуация достаточно сложная, потому что юридический акт, подписанный президентом, становится законом: соответственно, если такие санкции будут приняты на законодательном уровне, выбраться из них будет сложно», — цитирует эксперта газета «Известия».

Напомним, американские сенаторы выступили с идеей введения новых санкций против РФ. Они предлагают их в качестве поправок в законопроект, в котором прописаны ограничения в отношении Ирана.