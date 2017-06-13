Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Новые санкции против России сложно будет отменить — политолог
Triangle Created with Sketch.

Новые санкции против России сложно будет отменить — политолог

13:40  13 Июня 2017
119

Новые санкции против России сложно будет отменить — политолог

Москва, 13 июня. Если американский конгресс примет документ о введении новых санкций против России, то президент США Дональд Трамп будет вынужден его подписать из-за оказываемого на него давления. И в этом случае повернуть ситуацию вспять будет крайне сложно, уверен политолог Павел Святенков. 

«Ситуация достаточно сложная, потому что  юридический акт, подписанный президентом, становится законом: соответственно, если такие санкции будут приняты на законодательном уровне, выбраться из них будет сложно», — цитирует эксперта газета «Известия».

Новые санкции против России сложно будет отменить — политолог

Напомним, американские сенаторы выступили с идеей введения новых санкций против РФ. Они предлагают их в качестве поправок в законопроект, в котором прописаны ограничения в отношении Ирана. 

#трамп #святенков
Кира Мирова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть