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Спорт
Прокуратура Испании уличила Роналду в сокрытии доходов от рекламы
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Прокуратура Испании уличила Роналду в сокрытии доходов от рекламы

13:46  13 Июня 2017
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Прокуратура подала иск на Роналду за создание «бизнеса» для сокрытия доходов в Испании

Мадрид, 13 июня. Испанская прокуратура в Мадриде заявила, что подала в суд на форварда мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду за то, что футболист якобы обманывал испанские власти и не уплачивал налоги в размере 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы. Об этом сегодня сообщает агентство Reuters.

По данным прокуратуры, звезда сливочных сознательно использовал «бизнес-структуру», созданную в 2010 году, чтобы скрыть свой доход в Испании.

Согласно данным агентства, исковое заявление основано на отчете, направленном в прокуратуру из налогового агентства Испании AEAT. 

Представители Роналду пока никак не прокомментировали эту информацию. 

Ранее стало известно, что китайские клубы готовы выложить за переход 32-летнего форварда огромные деньги. 

 

#роналду #налоги #испания #мадрид #прокуратура #реал
Дана Балан
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