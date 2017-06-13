Прокуратура Испании уличила Роналду в сокрытии доходов от рекламы

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Мадрид, 13 июня. Испанская прокуратура в Мадриде заявила, что подала в суд на форварда мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду за то, что футболист якобы обманывал испанские власти и не уплачивал налоги в размере 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы. Об этом сегодня сообщает агентство Reuters.

По данным прокуратуры, звезда сливочных сознательно использовал «бизнес-структуру», созданную в 2010 году, чтобы скрыть свой доход в Испании.

Согласно данным агентства, исковое заявление основано на отчете, направленном в прокуратуру из налогового агентства Испании AEAT.

Представители Роналду пока никак не прокомментировали эту информацию.

Ранее стало известно, что китайские клубы готовы выложить за переход 32-летнего форварда огромные деньги.