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Италия отказалась пустить без виз двух бедных украинцев
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Италия отказалась пустить без виз двух бедных украинцев

13:48  13 Июня 2017
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Италия отказалась пустить без виз двух бедных украинцев

Киев, 13 июня. Италия вернула в Незалежную двух украинцев без денег и обратных билетов. Об отказе в безвизовом въезде двум гражданам Украины сообщила пресс-служба Госпогранслужбы страны.

Всего с начала действия нового режима пересечения границы страны ЕС отказали украинцам в безвизовых поездках шесть раз. Четыре случая связаны с нарушением миграционного законодательства европейских стран во время предыдущего пребывания.

«Еще двух наших соотечественников вернули службы Италии, поскольку последние не смогли подтвердить надлежащий уровень финансового обеспечения и не имели обратных билетов», — уточнили в ГПУ.
 

Ярослава Замысловатова
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