Эрдоган назвал угрозой для Ирака референдум о независимости курдов

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Анкара, 13 июня. Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что референдум о независимости Иракского Курдистана станет ошибкой, передает телеканал A Haber.

Референдум о независимости Иракского Курдистана угрожает всему Ираку, такое мнение выразил президент Турции Реджеп Эрдоган. «Это ошибочный шаг, который также является угрозой для всего Ирака», — сказал он, слова турецкого лидера приводит местный телеканал. Напомним, что иракские курды заявили о намерении провести референдум 25 сентября текущего года. Иракский Курдистан является неофициальным курдским районом, который имеет юридический статус автономии в составе Ирака, закрепленный в 2005 году. ​