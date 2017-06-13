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Ученые предсказали гибель Земли от закипания океанов
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Ученые предсказали гибель Земли от закипания океанов

13:29  13 Июня 2017
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Ученые предсказали гибель Земли от закипания океанов
Вашингтон, 13 июня. Американские ученые заявили, что Млечный Путь может перестать существовать через миллиард-другой лет. Одной из причин его гибели они назвали вскипание океанов и нагревание Солнца.

Астрофизики особо подчеркнули, что Земле угрожает опасность со стороны глобального потепления. Пройдет один или два миллиарда лет, после чего на нашей планете закипят океаны и она станет непригодной для жизни, утверждают они. Солнце нагреется, превратится в красного гиганта, сожжет топливо в ядре, раздует свои внешние слои и сожмется в белый карлик.   

Кроме того, через четыре миллиарда лет, по их расчетам, взаимное гравитационное притяжение Млечного Пути и Андромеды затянет галактики в гравитацию, которая приведет к большому слиянию. Спиральная структура обеих галактик будет уничтожена, что приведет к созданию единой, гигантской эллиптической галактики в ядре Млекомеды.

Галактические слияния будут проходить по всей Вселенной десятки миллиардов лет. После того, как сгорят последние звезды, останутся только белые карлики и нейтронные звезды. Им ученые отмерили сотни триллионов или даже квадриллионов лет, после их гибели останутся коричневые карлики.
 

Ярослава Замысловатова
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