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Политика
Путин и король Саудовской Аравии обсудили ситуацию с изоляцией Катара
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Путин и король Саудовской Аравии обсудили ситуацию с изоляцией Катара

13:29  13 Июня 2017  /обновлено: 13:37  13 Июня 2017
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Путин и король Саудовской Аравии обсудили ситуацию с изоляцией Катара

Москва, 13 июня. Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз провели телефонный разговор, в ходе которого была рассмотрена ситуация вокруг Катара. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Согласно приведенным данным, главы двух стран обсудили текущую ситуацию в регионе Северной Африки и Ближнего Востока, а также затронули обострившуюся ситуацию вокруг Катара, которая не способствует консолидации совместных усилий в русле урегулирования в Сирийской республике и борьбы с терроризмом.

В ходе переговоров стороны также выразили обоюдный настрой на активизацию двустороннего сотрудничества России и Саудовской Аравии.

Напомним, ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган осудил изоляцию Катара, назвав ее бесчеловечной и противоречащей исламским ценностям.

#путин #саудовская аравия
Тимур Румянцев
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