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Москва, 13 июня. Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз провели телефонный разговор, в ходе которого была рассмотрена ситуация вокруг Катара. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Согласно приведенным данным, главы двух стран обсудили текущую ситуацию в регионе Северной Африки и Ближнего Востока, а также затронули обострившуюся ситуацию вокруг Катара, которая не способствует консолидации совместных усилий в русле урегулирования в Сирийской республике и борьбы с терроризмом.

В ходе переговоров стороны также выразили обоюдный настрой на активизацию двустороннего сотрудничества России и Саудовской Аравии.

Напомним, ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган осудил изоляцию Катара, назвав ее бесчеловечной и противоречащей исламским ценностям.