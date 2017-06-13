Бомбардировщик М-50: меч, который так и не отковали

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Атомное, а затем и ядерное оружие перевели технологию войны на качественно новый уровень. Причем не только в оперативно-тактическом, но и в политическом плане. Первое применение атомного оружия — бомбардировка американцами Нагасаки и Хиросимы. Она произвела на мир тягостное впечатление. Стало понятно: войны больше не будут прежними. Именно в этих условиях и произошло рождение идеи сверхзвукового стратегического ракетоносца КБ Мясищева М-50.

Бомбардировку японских городов США предприняли в августе 1945 года, с расчетом на монопольное владение этим видом оружия, что позволило бы диктовать свои условия СССР. В это время средством доставки атомных бомб у американцев служили стратегические межконтинентальные самолеты Boeing B-29 Superfortress. Ничего сравнимого ни по дальности, ни по грузоподъемности СССР просто не имел.

Однако уже в мае 1947 года Советский Союз начал разработку копии этого американского самолета на КБ Туполева. Бомбардировщик получил имя Ту-4 и разрабатывался не просто так — с военно-оперативной точки зрения в войсках он просто был не нужен. Его разрабатывали с прицелом на советский атомный проект академика Игоря Васильевича Курчатова.

Свой первый полет Ту-4 совершил в мае 1949 года, а уже в сентябре состоялось первое испытание советской атомной бомбы РДС-1. Монополия американцев завершилась, не успев начаться. Наступила эпоха ядерной гонки.

Ключевой проблемой стала разработка не столько самих бомб, сколько средств их доставки. Прежние, медленные и неуклюжие бомбардировщики, вынужденные для сброса боеприпасов долетать непосредственно в район цели, оказались уязвимыми. Окончательный приговор старым «бомберам» был вынесен с появлением сверхзвуковых истребителей — советского МИГ-19 и американского F-100.

В то же время развитие ракетной техники шло с большим трудом. Пока еще в качестве межконтинентального носителя рассматривать ее было рано. Не было технологий, обеспечивающих нужную точность, была мала грузоподъемность. Кроме того, ракетоносители были ненадежны, дороги в производстве и имели длительное время подготовки к старту. И даже первый успешный советский ракетоноситель Р-7, выведший на околоземную орбиту первый искусственный спутник земли ПС-1, в качестве носителя атомного заряда не годился.

В этих условиях родилась идея создания стратегического межконтинентального сверхзвукового ракетоносца. Многие советские КБ (в частности, Туполев, Бартини, Мясищев, Сухой) принялись за разработку возможных решений.

Первым эскизное проектирование закончил, пожалуй, самый прогрессивный и незаслуженно забытый советский конструктор Роберт Людвигович Бартини. Представленный им в 1955 году проект сверхзвукового стратега А-57 был передовым для своего времени — даже слишком. Не было нужных технологий и опыта производства таких машин, потому до экспериментального образца дело не дошло. В 1957 году проект был закрыт окончательно.

Но сама идея не умерла. Эстафету подхватило КБ Владимира Михайловича Мясищева. Проектирование началось в 1955 году. А уже через четыре года бомбардировщик М-50 совершил свой первый полет.

Тут стоит рассказать об одном малоизвестном нюансе. Самолет Бартини А-57 не был положен под сукно. Разработки конструктора послужили отправной точкой для самолета КБ Мясищева. И это было не просто использование наработок, а государственный эксперимент по сотрудничеству между КБ.

Дело в том, что к этому времени конструкторских бюро в стране было слишком много (послевоенное наследие) и конкуренция, как и расходы на проекты, которые потом шли в корзины, достигли неимоверных размеров. Однако проект такого сотрудничества оказался в целом неудачным и пошли другим путем — укрупнение. Так Мясищев лишился своего КБ, и в немалой степени это объясняется закрытием проекта М-50.

Но сам самолет оказался весьма удачным. Скорость в 2000 км/ч позволяла бомбардировщику соперничать с любыми самолетами-перехватчиками ПВО того времени. Боевая нагрузка в пять тонн позволяла взять на борт не только устаревшие к этому времени ядерные бомбы, но и новейшие по тем временам, но еще несовершенные, самолето-снаряды. В будущем они получили название «крылатые ракеты». Они позволяли произвести поражение цели, не заходя в зону действия ПВО.

Но именно их установка и стала камнем преткновения для проекта. Это попытались исправить в следующей модели М-52, но ситуация в мире военных технологий резко изменилась. У СССР появились первые успешные баллистические ракеты, удовлетворившие военных.

Сначала на вооружение в 1959 году поступила баллистическая ракета Р-12, а потом и ее наследница, более совершенная Р-16. Наконец, в 1966 году с полигона Капустин Яр был произведен успешный пуск ракеты РТ-2, с которой началась история российских РВСН.

С появлением этих ракет правительство направило все средства на развитие сферы ракетостроения. В октябре 1961 года ОКБ Мясищева было закрыто, а Мясищев стал директором ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт). В 1967 году Мясищев оставил ЦАГИ и воссоздал конструкторское бюро в городе Жуковском, на территории бывшей летно-испытательной и доводочной базы ОКБ № 23. Впоследствии это бюро входило в состав НПО «Молния», а ныне приобретено «Объединенной авиастроительной корпорацией».

Перспективный сверхзвуковой бомбардировщик М-50 всего один раз показался на публике, где совершил практический, а не испытательный полет. Хотя и это была демонстрация, «паркетное», а не учебно-боевое задание с применением вооружения. Машина участвовала в воздушном параде в Тушине 9 июля 1961 года. Первый вылет стал и последним. Не крайний, как предпочитают говорить пилоты, а именно последним.

Сейчас единственный экземпляр самолета М-50 экспонируется в авиационном музее в Монино. Кстати рядом с ним находится весьма интересная машина. Наследник М-50, ударно-разведывательный бомбардировщик-ракетоносец ОКБ Сухого Т-4, легендарная «Сотка».