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Юпитер оказался самой древней планетой Солнечной системы
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Юпитер оказался самой древней планетой Солнечной системы

13:29  13 Июня 2017
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Юпитер оказался самой древней планетой Солнечной системы

Берлин, 13 июня. Немецким ученым удалось выяснить, что Юпитер является не только самой большой планетой Солнечной системы, но и самой древней. Оказалось, что ядро Юпитера сформировалось через миллион лет после появления Солнца.

В прошлом Юпитер серьезно повлиял на формирование нашей звезды. Истинный возраст планеты стал ключом к пониманию того, какие процессы происходили в Солнечной системе в древние времена.

Установить возраст Юпитера ученым удалось после проведения анализов метеоритов. Оказалось, что планета формировалась в течение 1 млн лет после появления Солнца.

Юпитер оказался самой древней планетой Солнечной системы

Формирование метеоритов проходило в двух разных источниках. Наиболее вероятным объяснением является образование Юпитера, который разрывал диск космической пыли и предотвращал обмен материалом между двумя областями метеоритов.

В тот момент размеры Юпитера были в 20 раз больше массы ядра Земли.

Изучение самой большой планеты во вселенной ведется с помощью зонда Juno. Его запустили 5 августа 2011 года. Аппарат долетел до Юпитера в июле 2016 года.

#юпитер
Дима Оленин
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