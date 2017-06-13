Стало известно, где скончался организатор убийства Политковской

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Вологда, 13 июня. Организатор убийства журналистки Анны Политковской Лом-Али Гайтукаев, осужденный по обвинению в причастности к преступлению, скончался под Вологдой. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Как стало известно ФАН, организатор убийства журналистки Политковской скончался в Межобластной больнице №10 в Вологде.

По нашим данным, информация соответствует действительности, поскольку ее подтвердили в УФСИН.

«Да, это правда. Лом-Али Гайтукаев скончался», — подтвердила руководитель пресс-службы УФСИН по Вологодской области Инна Македонская.

По неподтвержденной информации, организатор убийства был болен — он страдал хроническим заболеванием, но каким точно не уточняется.

Напомним, Политковскую застрелили в 2006 году в подъезде своего дома в Москве.