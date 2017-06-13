Автобус опрокинулся на трассе под Воронежем, пострадали дети

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Воронеж, 13 июня. Двое детей и один взрослый человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе под Воронежем. Об этом сообщили во вторник в Главном управлении министерства внутренних дел по региону.

Сообщается, что авария случилась 13 июня в 08.20 в Верхнемамонском районе на трассе М4 «Дон».

По данным ведомства, 35-летний водитель рейсового автобуса Mercedes-Benz потерял управление над транспортным средством, в результате автобус опрокинулся, пишет газета «Известия».

Известно, что всего в автобусе, следовавшем рейсом Москва — Ереван, находилось 39 человек. В результате ДТП ранения получили 9-летняя девочка, 7-летний мальчик, а также один взрослый. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Выясняются все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, ранее стало известно, что женщина устроила массовую аварию в Екатеринбурге.