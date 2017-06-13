Ученые пообещали в течение 10 лет найти следы инопланетян во Вселенной

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 13 июня. Человечество может обнаружить следы инопланетян и даже вступить с ними в контакт уже через 10 лет. Такого сценария не исключает астроном Крис Импей.

Ученый проанализировал астрономические открытия и пришел к выводу, что если носители внеземного разума или неизвестные микроорганизмы и существуют, то искать их нужно сначала в границах Солнечной системы. По его мнению, не исключено существование живых организмов под грунтом Марса, на большой глубине. Также он надеется обнаружить их на спутнике Юпитера Европе, передает «Политэксперт».

Кроме того, Импей призвал ученых к поиску инопланетян на открытых экзопланетах. По его словам, обнаружение следов посланцев других миров возможно в течение ближайших 10-15 лет.

Добавим, ранее российский астроном Владимир Коваль предположил, что пришельцы «подобрали» Луну в Солнечной системе и превратили ее из планеты в спутник Земли.