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Ирак: в лагере для беженцев под Мосулом 2 человека погибли от отравления
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Ирак: в лагере для беженцев под Мосулом 2 человека погибли от отравления

13:16  13 Июня 2017  /обновлено: 13:17  13 Июня 2017
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Ирак: в лагере для беженцев под Мосулом 2 человека погибли от отравления

Багдад, 13 июня. Глава Минздрава Ирака Адиля Хамуд заявила, что два человека погибли от отравления в лагере для переселенцев под Мосулом, передает агентство Associated Press.

Накануне под Мосулом 752 человека в лагере для переселенцев «Хазир» почувствовали недомогание после вечернего приема пищи в день поста месяца Рамадан. По словам главы Минздрава Ирака Адили Хамуд, женщина и ребенок скончались, еще порядка трех сотен человек находятся в критическом состоянии.

Отметим, что в вышеназванном лагере находится несколько тысяч человек, которые покинули свои дома в Мосуле в связи с операцией против ИГ (группировка запрещена в России). Продовольствие для переселенцев поставляет неправительственная организация.

Ирак: в лагере для беженцев под Мосулом 2 человека погибли от отравления ​

Ирина Селезнева
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