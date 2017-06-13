Ирак: в лагере для беженцев под Мосулом 2 человека погибли от отравления ​

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Багдад, 13 июня. Глава Минздрава Ирака Адиля Хамуд заявила, что два человека погибли от отравления в лагере для переселенцев под Мосулом, передает агентство Associated Press.

Накануне под Мосулом 752 человека в лагере для переселенцев «Хазир» почувствовали недомогание после вечернего приема пищи в день поста месяца Рамадан. По словам главы Минздрава Ирака Адили Хамуд, женщина и ребенок скончались, еще порядка трех сотен человек находятся в критическом состоянии.

Отметим, что в вышеназванном лагере находится несколько тысяч человек, которые покинули свои дома в Мосуле в связи с операцией против ИГ (группировка запрещена в России). Продовольствие для переселенцев поставляет неправительственная организация.

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