Эксперт назвал невероятной версию о «воскрешении» экс-депутата Вороненкова

В Избранное

Скопировать

Москва, 13 июня. Версия о «воскрешении» убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова не выдерживает никакой критики. Глава Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин считает невероятной саму возможность этого. А прятаться при этом в Тель-Авиве совсем уж глупо, уверен он.

«Израиль — русскоязычная страна. И прятаться в Израиле как умерший человек, разгуливая по улицам Тель-Авива, — совершенно глупая затея. Ты там обязательно кого-нибудь встретишь», — цитирует эксперта «Ридус».

Жилин говорит, что лично присутствовал на похоронах и не сомневается, что Вороненков мертв. Но даже если представить, что убийство беглого экс-депутата могло быть спектаклем, то разыгран он должен быть по иному сценарию.

Во-первых, уточняет военный эксперт, прятаться следовало бы в стране, где нет такого количества русскоязычного населения. Во-вторых, в таких случаях была бы сделала пластическая операция, после которой узнать человека было бы крайне сложно.

Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что живого и невредимого Вороненкова якобы видели на улицах Тель-Авива. Напомним, что экс-депутат был застрелен в Киеве 23 марта текущего года.