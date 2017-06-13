От проблем не убежишь: почему армия Сирии попала в зависимость от Ирана

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В последнее время Сирийская Арабская Армия представлена в сводках только потерями и отступлениями. Неудачное наступление частей САА в направлении Бзааха на востоке от Аль-Баба, третья неудачная попытка освободить от террористов деревню Аль-Баргутия, отступление из Идлиба. И это только за последние сутки. Почему сирийская армия оказалась на грани полного разложения, и как все достижения переходят в руки других игроков со своими интересами - в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Печальный итог

Успехи одерживают курды при штурме Ракки, проиранские подразделения закрепляются на сирийско-иракской границе и в районе к востоку от Пальмиры, ВКС РФ уничтожают террористов запрещенной группировки «Исламское государство»* в Дейр-эз-Зоре. И если Российская Федерация заинтересована в сохранении целостности и суверенитета в Сирии, остальные силы имеют более корыстные мотивы. Не получится ли так, что САА в виду своей нынешней пассивности потеряют право голоса или, что еще хуже, — страну?

Доктор военных наук, военный аналитик, обозреватель «Военно-промышленного Курьера» Константин Сивков отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей, что у любой армии могут быть периоды неудач. Но если, к примеру, советская армия в ходе Великой Отечественной войны могла рассчитывать только на себя и с блеском вышла из положения, то сирийская армия сейчас поставила себя в полную зависимость от своих союзников, надеясь, что они освободят для Дамаска всю Сирию.

Армия не хочет воевать

В направлении Дейр-эз-Зора вместе с сирийской армией идут отряды ливанской «Хезболлы», палестинской «Лива аль-Кудс», бойцы иракского шиитского ополчения. Российские ВКС оказывают поддержку в штурме позиций террористической группировки «Исламское государство» вокруг гор Мустадиры и в районе Дейр-эз-Зора. На сирийско-иракскую границу, к которой несколько ранее подошли группировки иракских шиитов, прибыл командующий иранского Корпуса Стражей Исламской революции, генерал Касем Сулеймани. Есть информация, что также там присутствует силы афганской организации «Лива Фатемийюн». Та же «Хезболла» освободила половину территории лагеря для беженцев на востоке Даръа у террористов «Джебхат-ан-Нусры»* (запрещена в РФ). Возникает вопрос - где же армия Башара Асада, и почему освобождение Сирии оказалось в руках проиранских сил?

Как отмечает корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, сирийская армия неслучайно начала сдавать позиции и перекладывать всю «грязную» работу на плечи ВКС России и проиранских ополченцев. За шесть лет войны САА растеряла боевой потенциал и боится отправляться последние силы на защиту страны — отдавая де-факто страну на откуп Ирану.

«Ничего удивительного в этом нет. Это война, которая идет уже более шести лет. Последнее время САА вела интенсивные боевые действия по различным направлениям. Держать такой темп боевых действий — сложная задача для любых подразделений. Поэтому наступают определенные периоды, когда войска приходят к передислокации. На все это требуется время - но в ходе ожесточенных боев это делать совсем неправильно».

Интересы раздирают Сирию

Участие иностранных группировок, как отмечает Алексей Леонков, на первых этапах имело своей целью посильную поддержку правительства Башара Асада. Однако в ходе напряженных боев эти группировки начали играть на интересы своего спонсора — Ирана.

«То, что другие силы проявляют активность, — значит, у них на это, в отличие от сирийской армии, есть силы и средства. На данном этапе они пытаются воспользоваться этим затишьем, чтобы получить для себя стратегические преимущества».

Нельзя забывать и о самом худшем сценарии развития событий в САР: как отмечает Алексей Леонков, вероятность распада Сирии на отдельные части-анклавы сейчас велика, как никогда. И Сирийской Арабской Армии необходимо прекращать убегать от противника и взяться, наконец, за освобождение территорий от боевиков.

«Сейчас стоит угроза раздела страны в результате действий различных группировок, называющих себя «умеренной оппозицией», действий курдов из Демократических сил Сирии. И те и другие финансируются за счет союзников США, и преследуют они в основном не свои какие-то цели, а цели своих спонсоров».

* Организация запрещена на территории РФ.