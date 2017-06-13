Лукашенко за себя и за Путина ответил на обвинения в бряцании оружием перед Западом

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Минск, 13 июня. Совместные белорусско-российские учения «Запад-2017» пройдут на территории Белоруссии осенью, несмотря на внешнее давление. По словам президента республики Александра Лукашенко, планируя провести совместное военное учение, Россия и Белоруссия не бряцают оружием перед Западом.

Так, белорусский лидер прокомментировал реакцию западных стран на готовящиеся учения.

«Слишком много шума, не знаю только из-за чего», — отметил Лукашенко во время встречи с руководителями оборонных ведомств государств-членов ОДКБ.

Белорусский президент также акцентировал внимание на громкие заявления о том, что Белоруссия и в особенности РФ якобы бряцают оружием. Лукашенко опроверг данные заявления тем, что не он, не президент России Владимир Путин не принимают войска других стран у себя с такой помпой, как это сделал президент Польши Анджей Дуда, когда войска НАТО были размещены прямо у белорусских границ.

По его словам, Минск и Москва нацелены на то, что бы совместные ученые прошли масштабно и очень серьезно.

Лукашенко отметил, что два государства «никого не пугают». Как пояснил президент, во время учений будет отрабатываться все то, что отрабатывают «потенциальные соперники».

«Мы обучаем армию и будем ее обучать защищать территорию наших государств и наши народы», — заключил Лукашенко.

Напомним, 5 июня министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что опасения по поводу совместных российско-белорусских учений «Запад» абсурдны и неуместны.