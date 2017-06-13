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Происшествия
Тело гражданина Израиля обнаружили в московской квартире
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Тело гражданина Израиля обнаружили в московской квартире

13:07  13 Июня 2017
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Тело гражданина Израиля обнаружили в московской квартире

Москва, 13 июня. Гражданин Израиля завершил жизнь самоубийством в центре Москвы.

Как стало известно ФАН, о судьбе 35-летнего мужчины тревожилась его жена, которая в настоящее время находится в Израиле. Женщина попросила приятеля семьи навестить мужа.

Друг семейства пришел в московскую квартиру, где проживал гражданин Израиля, и обнаружил труп. Известно, что дверь была закрыта изнутри, следов насильственной смерти не обнаружено. 

Напомним, ранее стало известно, что труп гражданина Израиля был найден в квартире, расположенной в Казарменном переулке в российской столице. 

Тело отправили в морг для установления настоящей причины смерти. 

#москва #труп
Дана Балан
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