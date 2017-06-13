Тело гражданина Израиля обнаружили в московской квартире
Москва, 13 июня. Гражданин Израиля завершил жизнь самоубийством в центре Москвы.
Как стало известно ФАН, о судьбе 35-летнего мужчины тревожилась его жена, которая в настоящее время находится в Израиле. Женщина попросила приятеля семьи навестить мужа.
Друг семейства пришел в московскую квартиру, где проживал гражданин Израиля, и обнаружил труп. Известно, что дверь была закрыта изнутри, следов насильственной смерти не обнаружено.
Напомним, ранее стало известно, что труп гражданина Израиля был найден в квартире, расположенной в Казарменном переулке в российской столице.
Тело отправили в морг для установления настоящей причины смерти.