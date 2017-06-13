Пенсионный фонд увеличит выплаты работающим пенсионерам с 1 августа

В Избранное

Скопировать

Москва, 13 июня. Пенсионный фонд РФ проведет корректировку пенсий работающих пожилых россиян с 1 августа этого года. Как сообщила член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, эта увеличение выплат коснется пенсионеров, которые работали в течение всего 2016 года и получали официальную зарплату, с которой шли отчисления в Пенсионный фонд.

«Очевидно, если размер поступлений с зарплат этих людей в Пенсионный фонд увеличился, то они имеют право и на перерасчет пенсии. Сумма корректировки зависит от объема тех средств, которые перечислялись на лицевой счет конкретного человека в Пенсионный фонд. Произойдет перерасчет в беззаявительном порядке, то есть самому пенсионеру не нужно обращаться ни в органы Пенсионного фонда, ни в отделения соцзащиты, ни в отдел кадров», — пояснила Бибикова.

При этом она отметила, что с 2015 года при корректировке пенсий существуют ограничения, касающиеся работающих пенсионеров, у которых высокая зарплата. При перерасчете их пенсий учитывается только сумма, позволяющая им набирать не более 3 пенсионных баллов (начисления за зарплату, равную МРОТ, составляют 1 балл), сообщает «Парламентская газета».