Боевики ИГ понесли значительные потери под ударами ВКС РФ в провинции Хама

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Акайрабат, 13 июня. Вертолеты ВКС РФ уничтожили крупный отряд «Исламского государства» около населенного пункта Акайрабат на востоке Хамы.

Российские военные летчики совершили серию боевых вылетов в восточной части провинции Хама. В районе населенных пунктов Саламия и Акайрабат были обнаружены крупные формирования боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

«Летающие танки» Ка-52 атаковали исламистов. В результате авианалета уничтожено более двадцати боевиков «Халифата», а также 5 «тачанок» игиловцев.

Ранее «Вечерняя Москва» написала, что один из главарей ИГИЛ был уничтожен в сирийской Ракке.