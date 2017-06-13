Володин заявил, что только Путин способен эффективно руководить Россией

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Москва, 13 июня. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, кого, по его мнению, партия «Единая Россия» будет выдвигать в качестве кандидата на президентских выборах в 2018 году.

Для граждан РФ, которые хотят благополучного будущего для страны и мирного неба над головой, «кандидат один — Путин Владимир Владимирович», сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что только один человек может справиться с задачей развития России. «И это понимаем не только мы. Понимают и наши противники, которые не отказались от своих целей: расчленить Россию и лишить её суверенитета», — добавил парламентарий.

В то же время Володин предупредил, что с приближением выборов, могут усилиться различного рода провокации со стороны «недружественно настроенных стран» с тем, чтобы противодействовать россиянам в стремлении поддержать Владимира Путина. Ранее российский лидер пообещал обеспечить проведение президентской кампании согласно Конституции.​