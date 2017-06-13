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Украина
Киев назвал провокацией статью Daily Mail про «российский Крым»
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Киев назвал провокацией статью Daily Mail про «российский Крым»

12:53  13 Июня 2017  /обновлено: 12:58  13 Июня 2017
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Киев назвал провокацией статью Daily Mail про «российский Крым»

Киев, 13 июня. Украинские дипломаты обвинили в провокациях журналистов британской газеты Daily Mail, назвавших Крым российским. 

Речь идет материале, в котором сообщалось о подрыве морской мины времён Второй мировой войны у берегов полуострова. Гнев посольства Украины вызвало примечание о том, что Крым располагается на юго-западе России.

В ответ дипломаты заявили, что «провокационный» материал ничего не доказывает. Сообщение было опубликовано в официальном Twitter украинского посольства спустя сутки после публикации материла в таблоиде, уточняет Ньюинформ.

Ярослава Замысловатова
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