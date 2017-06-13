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Курды направят делегацию по обсуждению референдума в Багдад
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Курды направят делегацию по обсуждению референдума в Багдад

12:54  13 Июня 2017
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Курды направят делегацию по обсуждению референдума в Багдад

Эрбиль, 13 июня. Руководство «Демократической партии Курдистана» сообщило о создании делегации, которая обсудит в Багдаде вопрос о референдуме.

Активисты ДПК на последнем заседании обсудили вопрос о формировании специальной миссии для обсуждения с властями Ирака предстоящего референдума в Курдистане. Отмечается, что делегация встретится с президентом Ирака, иракским премьер-министром и политическими группами страны.

Курды направят делегацию по обсуждению референдума в Багдад

О позиции Багдада в отношении референдума о независимости будет опубликовано в специальном обращении, подчеркнули в «Демократической партии Курдистана». Проведение референдума о независимости Иракского Курдистана назначено на 25 сентября текущего года.

#курды #ирак #референдум #независимость
Алексей Громов
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