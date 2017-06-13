Курды направят делегацию по обсуждению референдума в Багдад

В Избранное

Скопировать

Эрбиль, 13 июня. Руководство «Демократической партии Курдистана» сообщило о создании делегации, которая обсудит в Багдаде вопрос о референдуме.

Активисты ДПК на последнем заседании обсудили вопрос о формировании специальной миссии для обсуждения с властями Ирака предстоящего референдума в Курдистане. Отмечается, что делегация встретится с президентом Ирака, иракским премьер-министром и политическими группами страны.

О позиции Багдада в отношении референдума о независимости будет опубликовано в специальном обращении, подчеркнули в «Демократической партии Курдистана». Проведение референдума о независимости Иракского Курдистана назначено на 25 сентября текущего года.