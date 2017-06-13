Десятки туристов не могут вылететь из Барселоны в Петербург из-за ЧП с самолетом

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Барселона, 13 июня. 69 человек, которые застряли в Барселоне из-за непредвиденной ситуации с самолетом, прибудут в Санкт-Петербург сегодня около 22.00. Как стало известно ФАН, туристов разместили в гостинице.

Ранее в СМИ сообщалось, что вылет самолета авиакомпании «Россия» из испанского аэропорта в нашу страну был отменен из-за повреждения обшивки одной из дверей воздушного судна. Предположительно, причиной повреждения стал трап.