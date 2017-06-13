Бузову осудили за «виляние пятой точкой» на концерте в Петербурге

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Санкт-Петербург, 13 июня. Выступление ведущей «Дома-2» и начинающей певицы Ольги Бузовой на Дворцовой площади Петербурга вызвало противоречивые чувства у зрителей праздничного концерта. Многих возмутили откровенный наряд и телодвижения исполнительницы.

Бузова поделилась со своими подписчиками в Instagram радостью от выступления на главной площади города в День России. Большинство пользователей поблагодарили певицу за номера и положительные эмоции. Однако часть ее поклонников посоветовала певице в следующий раз выступать не под фонограмму, чтобы у зрителей была возможность оценить вокальные данные артистки.

Кроме того, нашлись недовольные и внешним видом Бузовой, которая выбрала для праздничного выступления топ и шорты. «Какой день России без виляния пятой точкой», «В культурной столице, на такой площади можно было и поскромнее одеться. Стилиста надо нанять», — приводит слова пользователей соцсетей «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».